Уроки вчать етики комунікації на чутливі теми

Як правильно спілкуватися з людьми, щоб нікого не образити? Яка комунікація з людьми з інвалідністю, ветеранами, переселенцями, представниками національних меншин буде етичною? Цього та спілкування з урахуванням підходу рівності та інклюзії навчає освітній серіал «Гендерна рівність та соціальна інклюзія у комунікаціях». Він доступний на порталі «Дія.Освіта».

Курс містить 12 відеосерій та відеосимулятор. Кожен епізод присвячений окремій темі та вчить правильно комунікувати з урахуванням підходу рівності та інклюзії. У роликах надають практичні поради щодо гендерної рівності та соціальної інклюзії, зокрема представників національних меншин, ветеранів, літніх людей. У відео наведена інформація про різні види інвалідності, етику комунікації та як спілкуватися на чутливі теми.

Серед спікерок та сБлокипікерів освітнього серіалу – телеведуча й журналістка Яна Брензей, громадська діячка Уляна Пчолкіна, журналіст і науковець Артем Захарченко, юристка та письменниця Лариса Денисенко, експерт з різноманіття та інклюзії Тимур Левчук, народна депутатка Інна Совсун та інші.

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Освітній серіал створило Міністерство культури та стратегічних комунікацій у співпраці з Міністерством цифрової трансформації за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).