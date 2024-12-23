В Україні презентували перший довідник прав підлітків
Українські підлітки створили гайд своїх прав, які потребують визнання. Список сформували самі тінейджери, до десятки увійшли ті, що набрали найбільшу кількість голосів. Про це повідомляє Shоtаm.іnfо.
Серед прав підлітків є такі:
- право на власний простір;
- право на заробіток власних грошей;
- право обирати релігію;
- право на помилки;
- право на емоції;
- право на любов;
- право на фізичну недоторканність
- право на захист персонального контенту,
- право спілкуватися на рівних,
- право на власні рішення щодо свого життя.
Біля кожного права є коментар підлітка і оцінка експерта – психологині Діани Житньої-Кебас. Як зазначають організатори проєкту – простір «Місце Сили» та «Клуб Добродіїв», ці аспекти розкривають головні потреби підлітків, зокрема розвиток самостійності та побудова здорових взаємин із дорослим світом.
«Цей гайд – крок до діалогу та домовленостей, які будуть враховувати інтереси та потреби як підлітків, так і дорослих. Окреслені права не мають на меті заперечити права дорослих або їхній внесок у розвиток і формування особистості підлітків, особливо коли цей внесок здійснюється з підтримкою, прийняттям та розумінням», – пояснила психологиня Діана Житня-Кебас.
На основі цього посібника напрацюють навчальний продукт для шкіл, який допоможе проводити відкриті уроки, присвячені захисту прав, самовираженню та взаєморозумінню між підлітками та дорослими.