Діти визначили свої права, яких вони просять визнавати і забезпечувати

Українські підлітки створили гайд своїх прав, які потребують визнання. Список сформували самі тінейджери, до десятки увійшли ті, що набрали найбільшу кількість голосів. Про це повідомляє Shоtаm.іnfо.

Серед прав підлітків є такі:

право на власний простір;

право на заробіток власних грошей;

право обирати релігію;

право на помилки;

право на емоції;

право на любов;

право на фізичну недоторканність

право на захист персонального контенту,

право спілкуватися на рівних,

право на власні рішення щодо свого життя.

Біля кожного права є коментар підлітка і оцінка експерта – психологині Діани Житньої-Кебас. Як зазначають організатори проєкту – простір «Місце Сили» та «Клуб Добродіїв», ці аспекти розкривають головні потреби підлітків, зокрема розвиток самостійності та побудова здорових взаємин із дорослим світом.

«Цей гайд – крок до діалогу та домовленостей, які будуть враховувати інтереси та потреби як підлітків, так і дорослих. Окреслені права не мають на меті заперечити права дорослих або їхній внесок у розвиток і формування особистості підлітків, особливо коли цей внесок здійснюється з підтримкою, прийняттям та розумінням», – пояснила психологиня Діана Житня-Кебас.

На основі цього посібника напрацюють навчальний продукт для шкіл, який допоможе проводити відкриті уроки, присвячені захисту прав, самовираженню та взаєморозумінню між підлітками та дорослими.