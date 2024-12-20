Для школярів та студентів створили 12 безплатних освітніх онлайн-курсів
Підлітки можуть пройти курси на різні теми
Для молоді віком від 14 до 19 років, що мешкає у малих містах та селах, дають доступ до 12 безплатних освітніх онлайн-курсів. Проєкт реалізовує ГО «Змінотворці», повідомляє «Освіторія».
Освітній блок складається з таких курсів:
- бізнес,
- стосунки,
- суспільство,
- держава і політика,
- військова справа,
- економіка,
- культура,
- мистецтво,
- довкілля,
- технології,
- медіа та інформація,
- здоров’я.
Організатори також запрошують вчителів стати викладачами курсів. Охочі долучитися до онлайн-навчання мають зголоситися на сайті.
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