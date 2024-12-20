Підлітки можуть пройти курси на різні теми

Для молоді віком від 14 до 19 років, що мешкає у малих містах та селах, дають доступ до 12 безплатних освітніх онлайн-курсів. Проєкт реалізовує ГО «Змінотворці», повідомляє «Освіторія».

Освітній блок складається з таких курсів:

бізнес,

стосунки,

суспільство,

держава і політика,

військова справа,

економіка,

культура,

мистецтво,

довкілля,

технології,

медіа та інформація,

здоров’я.

Організатори також запрошують вчителів стати викладачами курсів. Охочі долучитися до онлайн-навчання мають зголоситися на сайті.