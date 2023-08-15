В окупованій Михайлівці Запорізької області окупанти між собою вчинили стрілянину, внаслідок чого є десятки вбитих, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні у вівторок, 15 серпня.

Як сказано в повідомленні, під час того, як російські пропагандисти знімали ролик за участю високопоставленого кадирівського командира сталася словесна суперечка між «кадирівцями» й дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь зі стрілецької зброї. У процесі сутички один з окупантів отримав смертельне поранення. Це призвело до відкритого протистояння між підрозділами із застосуванням гранатометів, гранат та стрілецької зброї.

«Внаслідок бойового протистояння, успіх в якому отримали дагестанці, з обох сторін зафіксовано понад 20 вбитих та 40 поранених окупантів», – повідомили в Генштабі.

Як зазначається в повідомленні, командира кадирівського підрозділу покарали, відправивши його на передові позиції.

Михайлівка розташована у Василівському районі. До повномасштабної війни там проживали понад 11 тис. людей. У березні 2022 року тодішній голова селища Володимир Рикун добровільно погодився співпрацювати з окупантами.