Гірники шахти «Лісова» завершили підземний страйк через погане самопочуття
75 шахтарів провели під землею півтори доби
Гірники шахти «Лісова», які півтори доби протестували під землею, піднялися на поверхню через ознаки ГРВІ серед працівників. Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.
Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, 75 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту та відмовились приступати до роботи. У такий спосіб шахтарі вимагали виплатити їм зарплати та погасити заборгованість за вересень-листопад 2020. Пізніше у прес-службі ЛОДА повідомили, що кошти для погашення заборгованості мають надійти до 25 грудня.
Зранку четверга, 10 грудня, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що шахтарі піднялися з шахт на поверхню.
«Голова регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України у Львівській області Мирослава Кафтан повідомила, що через те, що у протестувальників вбачалися ознаки респіраторного захворювання, кашель, вона переконала шахтарів шукати інших форм протесту», – написав Михайло Волинець у Facebook.
Він також зазначив, що після наради всередині трудового колективу, шахтарі шахти «Лісова» приймуть рішення та повідомлять щодо подальших дій.
Зазначимо, що за вересень-листопад гірникам шахти «Лісова» заборгували 60 млн грн.