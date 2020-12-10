«Люди в таких боргах, що готові на крайнощі».

Гірники шахти «Лісова» протестували через заборгованість з зарплати

Гірники шахти «Лісова», які півтори доби протестували під землею, піднялися на поверхню через ознаки ГРВІ серед працівників. Про це повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

Нагадаємо, у вівторок, 8 грудня, 75 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту та відмовились приступати до роботи. У такий спосіб шахтарі вимагали виплатити їм зарплати та погасити заборгованість за вересень-листопад 2020. Пізніше у прес-службі ЛОДА повідомили, що кошти для погашення заборгованості мають надійти до 25 грудня.

Зранку четверга, 10 грудня, голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець повідомив, що шахтарі піднялися з шахт на поверхню.

«Голова регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України у Львівській області Мирослава Кафтан повідомила, що через те, що у протестувальників вбачалися ознаки респіраторного захворювання, кашель, вона переконала шахтарів шукати інших форм протесту», – написав Михайло Волинець у Facebook.

Він також зазначив, що після наради всередині трудового колективу, шахтарі шахти «Лісова» приймуть рішення та повідомлять щодо подальших дій.

Зазначимо, що за вересень-листопад гірникам шахти «Лісова» заборгували 60 млн грн.