Працівники шахти «Лісова» страйкують під землею

75 гірників шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту та відмовляються приступати до роботи. У такий спосіб шахтарі вимагають виплатити їм зарплати та погасити заборгованість за вересень-жовтень 2020.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET голова профспілки шахти «Лісова» Мирослава Кафтан, 75 гірників спустилися під землю у вівторок, 8 грудня, близько 8-ї години вечора. Шахтарі перебувають у камері очікування у приствольному дворі. Мирослава Кафтан повідомила, що зараз вона перебуває на зустрічі в Львівській облдержадміністрації. Про результати переговорів вона пообіцяла розповісти пізніше.

До слова, страйки шахтарів через заборгованість по зарплатах відбуваються й на інших підприємствах. Як повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець, зі вчорашнього дня у м. Нововолинську гірники 2-ї зміни шахти «Бужанська» залишаються під землею. У середу, 9 грудня, шахтарі шахти «№ 9 Нововолинська» з 1-ї зміни відмовилися спускатися в шахту. Зараз вони колоною рухаються в бік будівлі адміністрації об’єднання ДП «Волиньвугілля». Також з минулого тижня на Донеччині протестують гірники шахти «Україна» (ДП «Селидіввугілля»). На шахті «Капітальна» у м. Мирнограді на Донеччині шахтарі остаточно припинили всі роботи. Сьогодні гірники перекрили дорогу в центральній частині міста біля будівлі міської ради. А у Києві біля будівлі Кабміну працівники ДП «Східний гірничозбагачувальний комбінат» вимагали погасити 143 млн грн заборгованості з заробітної плати перед працівниками ДП «Схід ГЗК» та відновити повноцінну роботу підприємства. З вул. Грушевського протестувальники пішли на вул. Банкову до будівлі Офісу президента.

До слова, напередодні Михайло Волинець, повідомляв, що гірники Луганщини та Львівщини заявляють про готовність перекривати дорожній рух та пікетувати адмінбудівлі. Трудові колективи працівників державних вугільних підприємств вимагають погашення зарплатного боргу, який сягнув понад 1,7 млрд грн.

Нагадаємо, як раніше повідомляв ZAXID.NET, на шахті «Надія», що у Соснівці на Львівщині, шахтарям із квітня заборгували зарплату на близько 51 млн грн. Тоді гірники оголосили підземний протест, що тривав із 28 серпня по 5 вересня, та кілька разів перекривали міжнародну трасу Львів – Рава-Руська. У вересні Верховна Рада виділила 47 млн грн гірникам соснівської шахти «Надія», борг перед якими за 5 місяців сягнув близько 51 млн грн. Проте зараз шахта вже понад місяць знеструмлена.

В Україні планують закрити 15 державних вугільних шахт. До 2030 року перспективні шахти мають приватизувати, решту – ліквідувати. Загалом в Україні налічується 148 шахт, із них 102 мають державну форму власності. Велика частина державних шахт розташована на окупованій території Донбасу, це 67 об’єктів. Іще дві вугільні шахти є недіючими, 33 шахти працюють, але тільки чотири з них є рентабельними.