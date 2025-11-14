Блаженніший Святослав має медичну освіту

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького надав Главі УГКЦ Блаженнішому Святославу Шевчуку звання Doctor Honoris Causa. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

Глава УГКЦ розповів, що в юності відмінно закінчив Бориславське медичне училище і планував вступати до Львівського медуніверситету. Тому це рішення вченої ради про присвоєння йому ступеня почесного доктора назвав справжнім провидінням.

Блаженніший Святослав наголосив на суспільніій місії духовенства УГКЦ у найважчі часи: сприяння вакцинації та дотриманню карантину під час пандемії коронавірусу, пропагування культури донорства, підтримку військових, їхніх медиків і капеланів.

До слова, монахиня УГКЦ Галина Терешкевич (сестра Діогена) є авторкою навчального курсу «Біоетика» у Львівському медичному університеті імені Данила Галицького.

Урочистості відбулися з нагоди 241-річчя університету.

Викладачів та керівництво університету привітали міський голова та очільник області (фото ЛОВА)

Нагадаємо, ще до свого монашого покликання Святослав Шевчук навчався у Бориславському медичному училищі і відслужив два роки строкової служби фельдшером в батальйоні аеродромного забезпечення Луганського вищого військового авіаційного училища. У 2023 році Блаженніший Святослав став почесним професором Тернопільського медуніверситету.