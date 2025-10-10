Радослав Сікорський отримав звання почесного доктора в ЛНУ

У п’ятницю, 10 жовтня, на Львівщину з робочим візитом прибув міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Львівський національний університет імені Івана Франка присвоїв політику звання почесного доктора (Doctor Honoris Causa).

Ректор ЛНУ Роман Гладишевський повідомив, що вчена рада прийняла рішення про присвоєння звання почесного доктора Радославу Сікорському у вересні. Гладишевський наголосив: Doctor Honoris Causa польський політик отримав за вклад в розвиток стратегічного українсько-польського партнерства.

«Я не тільки гоноровий, а ще й піднесений, що отримав науковий ступінь в дуже відомому університеті. Мене лише хвилює той момент, що це стається в такі сумні дні для України», – висловився міністр закордонних справ Польщі.

62-річний Радослав Сікорський є відомим польським політиком та державним діячем. Він був міністром національної оборони Польщі (2005-2007 роки), міністром закордонних справ Польщі в урядах Дональда Туска (протягом 2007-2014 років та із 2023 року). У 2014-2015 роках був маршалоком Сейму Польщі.

Як інформував ZAXID.NET, раніше звання почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка отримав британський політик Борис Джонсон, польський політик Дональд Туск, а також ексміністр освіти часів Леоніда Кучми Василь Кремень.