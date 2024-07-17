Пауелл знявся у фільмі «Смерчі», який зараз йде у кінотеатрах

Продюсер Браян Ґрейзер анонсував запуск виробництва ремейку «Зворотньої тяги» 1991 року, в якому Глен Пауелл («Смерчі», «Приховані фігури», «Найманий убивці») зіграє головну роль.

Оригінальну картину зняв Рон Говард («Код да Вінчі», «Ігри розуму», «Далека країна»). За сюжетом двоє ворогуючих братів-пожежних у виконанні Курта Расселла («Танго і Кеш», «Людина за бортом») та Вільяма Болдуїна («Тріска») змушені об'єднати сили, щоб зупинити небезпечного палія та захистити Чикаго.

Поки що невідомо, хто буде режисером фільму та інші подробиці. 35-річний Пауелл після успіху у фільмах «Топ Ган: Меверік», «Хто завгодно, окрім тебе та «Я не кілер» став дуже популярним та має багато пропозицій.