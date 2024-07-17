Тімоті Шаломе зіграє у новому фільмі Джоша Сафді

Тімоті Шаламе зіграє у новому фільмі Джоша Сафді. Це буде спортивній стрічка про настільний теніс, заснована на реальних подіях, повідомляє Variety.

Шаламе зіграє головну роль у фільмі Marty Supreme, режисером якого буде Джош Сафді. Фільм буде вигаданим, але натхненням для нього стала біографія гравця у настільний теніс Марті Рейсмана, який пройшов шлях до чемпіона світу після перемоги у 22 головних турнірах з настільного тенісу з 1946 до 2002 року. У 67 років він брав участь у національному чемпіонаті Сполучених Штатів з гардбату і став найстаршим гравцем, який виграв відкрите національне змагання з цієї гри.

Сценарій Marty Supreme напишуть Сафді та Рональд Бронштейн, який написав сценарій для фільму братів Сафді «Неограновані коштовності».