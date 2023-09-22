Денис Шмигаль на засіданні уряду розповів про пенсійну реформу з 2024 року

Уряд у 2024 році запустить нову пенсійну реформу. Зокрема, у нарахуванні пенсій буде запроваджено бальну систему, повідомив на засіданні уряду в п’ятницю, 22 вересня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«З 1 березня 2024 року вже вдруге під час повномасштабного вторгнення ми проведемо індексацію пенсій. Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою», – сказав Шмигаль.

За словами голови уряду, в нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

Як пояснив Шмигаль, щомісяця працевлаштовані українці сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перерахований у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

«Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні – отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої – 8 балів. Потім ці бали щороку будуть так само перераховуватись назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так зробимо солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації», – пояснив Денис Шмигаль.

Як додав прем’єр-міністр, мета пенсійної реформи – забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижче за 30% його середньої заробітної плати протягом життя, а разом з накопичувальною складовою – це буде не менше 50%.

Зауважимо, що накопичувальну систему пенсій в Україні досі не запустили. Наразі пенсійна система України, яка працює зараз, спирається на принцип солідарності поколінь. Це означає, що ті, хто працюють, фінансують пенсії тих, хто закінчив трудову діяльність. Тобто внески, які робляться у Пенсійний фонд України, йдуть на виплату пенсій.

На кінець 2021 року, за даними Держстату, в Україні працювало 15,5 млн людей. Новіших даних немає, адже після 24 лютого 2022-го такі дослідження не проводяться. За даними Пенсійного фонду України, на 1 липня 2022 року пенсію в Україні отримували 10,7 млн людей.