Пластикова пляшка є найпростішим варіантом саморобної годівнички

Саморобні годівнички особливої майстерності не вимагають, а тільки бажання їх зробити. Матеріали довго шукати не знадобиться: можна використати те, що є вдома, в коморі чи гаражі. Якщо підійти до справи з особливим натхненням, годівничка буде не лише корисною для птахів, а й окрасою вашого саду. З чого зробити годівнички, розповідає «Зелена садиба».

Незалежно від того, яку конструкцію та матеріали для годівнички ви оберете, бажано врахувати такі речі:

для годівнички слід зробити дах, який захистить їжу та пташок від опадів;

зробіть широкий отвір, що дозволить пташці без перепон проникнути всередину годівнички та вибратись назад;

обирайте досить стійкі матеріали, які зможуть витримати різні погодні умови.

Крім того, не забувайте, які саме продукти можна класти в годівничку, а які – категорично заборонено. Ми про це писали в окремому матеріалі.

З чого зробити годівничку

З жерстяної банки.

У кожного в господарстві знайдеться жерстяна банка, тому ви легко можете використати її для створення пташиної годівнички. Потрібно згладити гострі краї, пофарбувати її яскравими фарбами та підвісити на гачок. Також можна приклеїти невелику палку ззовні, щоб пташки могли на ній посидіти.

З мисок.

Візьміть глибокі миски та скріпіть їх так, щоб був нижній ярус (а можна і декілька) для їжі, а зверху перевернута миска, яка слугуватиме дахом.

Зі скляної банки.

Скляні банки з кормом можна підвісити за допомогою дроту.

З дерев’яних паличок.

Палички з-під морозива – ідеальний варіант «будівельного» матеріалу для годівнички. З них можна склеїти справжню пташину хатинку.

З горщиків.

Для створення глиняної годівнички знадобляться старі горщики для квітів. Потрібно просвердлити отвори для подачі їжі та прикріпити горщик до підставки.

З посуду.

Керамічна чашка та блюдце стануть ідеальною годівничкою для маленьких пташок, якщо їх між собою скріпити. Також ви можете використати старий заварник — в ньому потрібно буде закрити носик (щоб корм не випадав). Годівнички можна не тільки підвішувати, а й закріплювати на різноманітних підставках.

Зі скляної пляшки.

Зі скляної пляшки можна зробити різні види годівничок. Наприклад, вирізати отвори в нижній частині пляшки, закріпити її до блюдця та підвісити на дроті. Також перевернуту пляшку можна прикріпити до фанери.

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