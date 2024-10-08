На додачу до звичайних фокус-груп почнуть збирати групи «суперфанатів»

Голлівуд потерпає від навали «токсичних» коментаторів, йдеться у виданні Variety. Видання пише, що глядачі цькують сучасних кінематографістів.

Видання наголошує, що великі студії пов’язують свої гучні провали з хейтом глядачів.

Variety розповідає, що студії планують боротися з таким станом справ. Вони планують не вплутуватися в дискусії з негативними відгуками, натомість максимально підтримувати позитивні. Також на додачу до звичайних фокус-груп почнуть збирати групи «суперфанатів». Ці особливі групи будуть ділитися зі студіями своєю думкою щодо рекламних матеріалів та змісту майбутніх релізів. Такий підхід уже практикується, проте ще не надто афішується.

Практика такого фідбека ще не набрала сили, але Голлівуд планує розвивати саме таку співпрацю з глядачами.