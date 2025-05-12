39-річна акторка вдруге стала мамою

Відома американська акторка та ексдружина Джонні Деппа Ембер Герд удруге стала мамою та народила двійнят. Про це вона повідомила на сторінці в Instagram.

39-річна акторка Ембер Герд народила одразу двох малюків у неділю, 11 травня. Зазначається, що вона стала мамою сина та доньки.

«День матері 2025 року я ніколи не забуду. Цього року я неймовірно щаслива, адже тепер маю родину, про яку мріяла роками. Сьогодні я офіційно ділюся новиною про те, що в родині Герд народилися двійнята. Моя донька Агнес та мій син Оушен наповнюють моє серце радістю», – повідомила акторка.

Хто є батьком малюків наразі не відомо. У Ембер Герд є старша донька Уна, народжена від сурогатної матері. Тому це був досвід народжувати самостійно.

Додамо, що Ембер Герд відома скандальним процесом розлучення із Джонні Деппом. Пара була разом три роки, після чого акторка звинуватила Деппа в домашньому насильстві. У 2017 році вони офіційно розлучилися.