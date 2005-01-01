Голова Держкіно Пилип Іллєнко пояснив видачу премій своїй кузині Марині

Іллєнко пообіцяв оскаржити дії НАЗК у суді

Голова Держкіно Пилип Іллєнко обіцяв оскаржити у судовому порядку дії Національного агентства України з питань запобігання корупції (НАЗК), яке підозрює його у конфлікті інтересів через видачу премій двоюрідній сестрі. Про це він написав написав на своїй сторінці у Facebook.

У п'ятницю, 19 січня, НАЗК поінформувало про наміри притягнути голову Державного агентства України з питань кіно Пилипа Іллєнка до адміністративної відповідальності. Агентство встановило, що «перебуваючи на керівній посаді центрального органу виконавчої влади, Голова Держкіно у період 2016 - 2017 років приймав рішення в умовах реального конфлікту інтересів». На думку працівників НАЗК, конфлікт виник під час преміювання працівників Держкіно, тому що начальниця відділу державного регулювання кіновідеопрокату Держкіно Марія Іллєнко, яка отримала премії, є двоюрідною сестрою Іллєнка.

Між тим, Пилип Іллєнко зазначив, що чинне законодавство України про державну службу та запобігання корупції «не визначає двоюрідних братів і сестер близькими особами і не містить заборон щодо їх роботи в підпорядкування одне одному». Він також сказав, що жодний закон не містить визначення такого ступеня родинного зв’язку як двоюрідний брат або сестра, чи кузен або кузина. «Законом також не визначено, що перебування у такому родстві може означати наявність конфлікту інтересів», - резюмував чиновник і заявив, що з Марією Іллєнко він ніколи не проживав разом, не вів спільного господарства, ніколи не мав спільної власності і не займався з нею спільно бізнесом.

Згідно електронної декларації за 2016 рік, дохід отриманий Марією Іллєнко (включно з податками), склав 112 345 грн разом з преміями.

Як нагадав керівник Держкіно, Марія Іллєнко отримувала премії на загальних підставах, так само як і інші керівники структурних підрозділів Держкіно. Вони виплачувалися в порядку, що визначений відповідним положенням про преміювання за поданням керівника управління. Ніяких «окремих» премій вона не отримувала. «Відповідний запит НАЗК надіслало ще на початку вересня цього року. Тоді ж ми надіслали всі необхідні письмові пояснення і аргументацію правової позиції Держкіно», – нагадав Іллєнко і пообіцяв оскаржити дії НАЗК у судовому порядку.