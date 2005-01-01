Кінокомпанія почала повертати державі кошти, вкладені у фільм «Сторожова застава»

Загальний бюджет фільму - ₴40 млн, з них частка Держкіно становить ₴18 млн

Компанія Kinorob почала повертати Державному агентству України з питань кіно гроші, виділені на виробництво українського фільму-фентезі «Сторожова застава». Першу частину коштів у розмірі 1,02 млн грн було переведено на рахунок фонду Держкіно ще у грудні 2017 року. Подальше повернення коштів планується здійснити за рахунок міжнародної дистрибуції стрічки.

Сьогодні права на український фільм-фентезі продані у Китай, Південну Корею, Індію, Японію, Пакистан, Шрі-Ланку, Бангладеш, Непал, Бутан, Мальдиви, Казахстан, Молдову, Росію, Білорусь, Киргизстан, Францію та франкомовні території світу, Італію, Іспанію та Канаду (зауважимо, що в російському перекладі герої отримали російськи імена. Зокрема богатир Олешко став Альошею Поповичем).

Від грудня 2017 року фільм із англійськими субтитрами став доступним для перегляду мешканцям 27 країн світу в бібліотеках найбільших світових VOD-платформ — iTunes та Amazon Prime.

«Сторожова застава» - український повнометражний фільм-фентезі, знятий на мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Фільм вийшов у прокат 12 жовтня 2017 року. В кінотеатрах стрічку переглянули понад 276 тисяч глядачів, український бокс-офіс картини складає майже 20 млн грн. Загальний бюджет фільму - 40 млн грн, з них частка Держкіно становить 18 млн грн.

Нагадаємо, що згідно із законом «Про державну підтримку кінематографії в Україні» права на фільм належать його авторам, які повинні 50% прибутку, отриманого від прокату і передачі прав на використання фільму, повертати до державного бюджету. Саме так і відбувається у цьому випадку. Загалом автори мають повернути державі не більше 50% отриманої суми державної підтримки.