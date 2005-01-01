Голова «Нафтогазу» пригрозив відключити від газу понад сто міст

Андрій Коболєв

В Україні можуть бути відключені від газу 129 населених пунктів у 16 областях. Це станеться, якщо державні регулятори не передбачать у тарифі на газ для кінцевих споживачів плату за використання мереж «Нафтогазу» і його підприємств. Про це йдеться в листі глави Нафтогазу Андрія Коболєва на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повідомляють «Українські новини» у вівторок, 12 червня.

У своєму листі Коболєв наголошує, що «Нафтогаз» є власником об'єктів газорозподільних систем сукупною вартістю 588 млн гривень і хоче отримувати плату за експлуатацію цих мереж нарівні з державою.

«Підхід, за якого тільки держава як власник має можливість отримувати прибуток, а інші власники ні, є порушенням конституційного принципу рівності всіх форм власності», – йдеться в листі.

За даними «Нафтогазу», Національна комісія з регулювання ринків енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) не підвищить тарифи на газ, відмовившись включити в нього нову складову - плату за експлуатацію мереж. Тому Нафтогаз поки не може отримати від споживачів плату за свої трубопроводи.

Також НКРЕКУ відмовилася реєструвати угоду і встановлювати новий тариф для поки єдиного оператора, який погодився платити за експлуатацію мереж НАКу - ВАТ Донецькоблгаз, заявивши, що угода між ВАТ і НАК не відповідає українському законодавству.

«Ситуація, що склалася, підштовхує компанію до вжиття заходів, спрямованих на припинення незаконного використання його майна шляхом проведення консервації власних об'єктів газорозподільних систем. Це може привести до відключення від газопостачання 129 населених пунктів у 16 областях», – наголошується в листі Коболєва.