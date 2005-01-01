Гройсман розкритикував рішення «Нафтогазу» преміювати своїх працівників на $46 млн

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 12:111720

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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що виступає проти виплати премій на 46,3 млн доларів працівникам «Нафтогазу» за перемогу у Стокгольмському арбітражі. Про це він сказав під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 8 червня.

«Я направив листа в незалежну наглядову раду із тим, щоб вони переглянули своє рішення і проінформували Кабмін. Я очікую відповіді на це питання. І я не підтримую такої політики високих винагород. Вважаю, що вони не на часі, хоча треба визнати, що “Нафтогаз” і його менеджмент здобув серйозну перемогу в інтересах України в розмірі 4,5 мільярда доларів», – сказав Гройсман, якого процитував телеканал «112 Україна».

Прем'єр-міністр наголосив, що вважає винагороду співробітникам занадто великою.

«Я наголошую, що тут моя позиція чітка – це перебір», – резюмував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, рішення преміювати 41 працівника «Нафтогазу», так чи інакше причетного до перемоги в Стокгольмському арбітражі, наглядова рада «Нафтогазу» затвердила наприкінці травня. При цьому фактична сума премій буде на 9 млн дол. меншою через сплату податків.

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