У «Нафтогазі» пояснили як розділять $46 млн премій

У «Нафтогазі України» підтвердили виплату 46,3 млн доларів США премій своїм працівникам за перемогу в Стокгольмському арбітражі над російським «Газпромом», однак додали, що фактично працівники отримають на 9 млн доларів менше у зв’язку зі сплатою податків та інших зборів.

За повідомленням прес-служби «Нафтогазу», рішення про преміювання вже затвердила його наглядова рада. Загалом премію поділять на 41 працівника, так чи інакше причетного до перемоги «Нафтогазу» над «Газпромом». Перелік тих, кому дістанеться премія, не обмежується топ-менеджментом компанії, а сума премії залежить від особистого вкладу кожного працівника.

Раніше ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомляли, що загальна сума премій становитиме не 46,3 млн, як про це повідомила прес-служба «Нафтогазу», а 45,6 млн. Також повідомлялося, що частину премій вже виплачено, а другу частину працівники «Нафтогазу» отримають тоді, коли російський «Газпром» почне виплачувати Україні відсуджені у Стокгольмі гроші. Нагадаємо, російська компанія повинна сплатити 2,56 млрд доларів – різницю за мінусом суми, яку має повернути «Газпрому» «Нафтогаз». Разом з тим російська компанія відмовилася виконувати це рішення і заявила про намір розірвати договірні відносини з «Нафтогазом». Також вона оскаржила в суді всі рішення Стокгольмського арбітражу.