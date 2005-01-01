«Нафтогаз» купуватиме газ у приватних українських компаній

НАК «Нафтогаз України» має намір у червні цього року здійснити тестову закупівлю природного газу власного видобутку у приватних газодобувних підприємств України, йдеться у повідомленні компанії.

Ціна закупівлі природного газу власного видобутку в червні цього року становитиме 6,9 тис грн за 1000 куб. м без ПДВ.

Крім того, НАК на своєму сайті розмістила примірний договір купівлі-продажу природного газу та перелік необхідних документів. Так, разом із проектом договору купівлі-продажу природного газу продавець має надати до НАК копії, завірені в установленому порядку,або оригінали, зокрема, опитувальник та структуру власності із супровідним листом, статут підприємства, виписку з ЄДРПОУ, з реєстру платників ПДВ, наказ про призначення на посаду керівника підприємства та копію його паспорта. Крім того, продавець природного газу має надати баланс підприємства за останній звітний період та довідку податкового органу про відсутність заборгованості зі сплати податків.