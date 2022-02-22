Валерій Тарасюк був очільником енергорегулятора з 4 листопада 2019 року

Голова Національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 45-річний Валерій Тарасюк написав заяву про звільнення від обов'язків голови комісії, але залишається її членом. Про своє рішення він повідомив під час засідання НКРЕКП у вівторок, 22 лютого.

«Це була остання комісія для мене як для голови НКРЕКП. Ось моя заява про звільнення з посади голови. Прямо зараз на закритому засіданні ми проведемо голосування та оберемо нового голову регулятора», – сказав Тарасюк і додав, що не робитиме гучних заяв, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За його словами, інформація про нового очільника енергорегулятора з'явиться на сайті найближчим часом.

Раніше на ринку прогнозували, що ним стане нещодавно призначений у результаті конкурсу екс-голова держпідприємства «НЕК «Укренерго» Костянтин Ущаповський.

Тарасюк перебував на цій посаді з 4 листопада 2019 року. В жовтні 2020 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало розслідування можливого конфлікту інтересів Тарасюка.

В листопаді 2020 року частина народних депутатів від фракції «Батьківщина» публічно звинуватили його в корупції. Підставою для звинувачень стала наявність у компанії ТОВ «ЕФ енд ЕМ Україна» його рідного брата ліцензії на постачання електричної енергії. У відповідь НКРЕКП звинуватила депутатів у тиску.

17 травня 2021 року народний депутат Олексій Кучеренко повідомив про відкриття Національною поліцією кримінальної справи за фактом виплати премій членам НКРЕКП, включаючи Валерія Тарасюка, премій за IV квартал 2020 та I квартал 2021 року в розмірі 50% посадового окладу.

Під час виборів до Верховної Ради IX скликання в 2019 році Валерій Тарасюк став основним спонсором виборчої кампанії екс-нардепа і журналіста Сергія Лещенка, перерахувавши на рахунки його передвиборчого фонду 414 тис. 500 грн, свідчать дані Національного агентства із питань запобігання корупції.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Утворений Президентом України 27 серпня 2014 року.

Серед низки завдань НКРЕКП є, зокрема, регулювання тарифів на комунальні послуги.