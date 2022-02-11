Компанії Ахметова та Коломойського звинуватили у шантажі і змові

З початком лютого ситуація на ринку електричної енергії «на добу наперед» суттєво погіршилась через дії компаній ДТЕК і «Юнайтед Енерджі». Регулятор заявив, що компанії штучно обвалили ціни ринку і закупили задешево електроенергію, щоб потім продавати її дорожче. Про це 10 лютого повідомила НКРЕКП на своїй сторінці у Facebook.

Першочергово регулятор визнав, що запуск усіх блоків АЕС спровокував кризу і профіцит електроенергії.

«На початку лютого, коли у роботу було запущено всі 15 блоків АЕС, а споживання електроенергії знизилося через потепління, в енергосистемі виник профіцит електроенергії, що призвело до зниження ціни на "ринку на добу наперед"», – зазначено у заяві.

Також НКРЕКП заявила, що зараз «є гравці, які мають величезний вплив на ринок», маючи на увазі компанії Ахметова та Коломойського – ДТЕК і «Юнайтед Енерджі».

«Ситуація була значно поглиблена учасниками ринку, які мають велику ринкову владу ... У лютому сумарний попит групи ДТЕК та «Юнайтед Енерджі» складав 81% від усього попиту, а сумарна пропозиція НАЕК «Енергоатом» та групи ДТЕК складала 39% від всієї пропозиції. Така ситуація вказує на величезну ринкову владу окремих компаній та монополізацію ринку», – йдеться у зверненні.

Зазначається, що загалом у лютому пропозиція на «ринку на добу наперед» виросла на 30%. Але окрім того, деякі крупні компанії різко змінили свою поведінку, що призвело до суттєвого зниження ціни. Так, одна група компаній різко знизила ціну своїх заявок на покупку та на продаж електроенергії. Інша компанія різко зняла свій попит із «ринку на добу наперед» та почала купувати електроенергію на внутрішньодобовому ринку.

Такі дії учасників із великою ринковою владою призвели до ланцюгової реакції по всьому ринку та обвалу ціни на РДН. Регулятор звинуватив компанії у шантажі і «змові задля досягнення певних цілей» – наприклад на фоні низьких цін РДН купити по низьких цінах великі обсяги електроенергії по довгостроковому контракту у НАЕК «Енергоатом».

«Поганим у цій ситуації є те, що схоже, що своїх цілей намагаються досягнути шляхом шантажу. Подібну ситуацію ми бачимо не вперше, Антимонопольний комітет України вже проводить відповідне розслідування щодо минулих випадків і, сподіваємось, скоро ми побачимо результати», – зазначається у заяві.

НКРЕКП також припускає, що такими діями компанії намагаються домогтися обмеження для роботи інших гравців, які є конкурентами, домогтися кадрових змін чи домогтися змін до правил ринку, які можуть принести додатковий дохід для окремих компаній.

Компанія ДТЕК – одна з найбільших енергетичних корпорацій у Східній Європі. Їй належить 9 з 15 українських теплоелектростанцій, а також 17 шахт та вугільнозбагачувальні комплекси. Загалом, компанія є фактичним монополістом на ринку генерації теплової електроенергії в Україні. Головний офіс компанії знаходиться у Києві. ДТЕК входить до складу SCM, акціонером якої є Рінат Ахметов.

В 2020 році на ринку електроенергії склалась ситуація, коли два найбільших джерела ресурсу на комерційних сегментах ринку опинились під контролем груп Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

Група Коломойського взяла під контроль продажі найбільших державних виробників електроенергії – Енергоатом та Центренерго. Ключовий трейдер групи – ТОВ «Юнайтед Енерджі». По суті, компанія стала «прокладкою» між державною генерацією та ринком. Більшість постачальників електроенергії вимушені купувати у неї ресурс, бо інших джерел немає.