СБУ провела обшуки на гірничо-збагачувальних підприємствах групи «Метінвест» у Кривому Розі у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це прес-служба СБУ повідомила у коментарі «Українській правді».

Обшуки проводились на підставі доручення Офісу генпрокурора. За версією слідства, окремі службовці умисно занижували податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами, що призвело до ненадходження до державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Наголошується, що для об’єктивного встановлення всіх фактів, було отримано дозвіл на санкціоновані огляди родовищ, складських приміщень та виробничих потужностей, а також на проведення обшуків адміністративних будівель.

Бюро економічної безпеки в свою чергу уточнює, що за даними слідства, службові особи компаній у період 2018-2020 рр., здійснили умисне ухилення від сплати податків у сумі близько 18 млрд грн. Це підтверджується відповідними висновками аналітичних досліджень, проведених ДПС України.

«Метінвест» підтвердив, що на гірничо-збагачувальних підприємствах компанії проводили слідчі дії. У компанії кажуть, що слідчі дії стосуються «нібито наявних податкових порушень, наявність яких не встановлено і не підтверджено». У «Метінвест» також зазначають, що компанія є «сумлінним українським платником податків і ключовим для бюджетів усіх рівнів».