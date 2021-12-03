Ірина Венедіктова заявила, що у світі теперішніх подій «не може залишатися осторонь»

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила, що перегляне та «активізує розслідування цілої низки кримінальних проваджень» відносно «суб’єктів господарювання та окремих осіб з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики». Про це Венедіктова повідомила у дописі на своїй сторінці у Facebook.

Вона не назвала ім'я та прізвище згаданого «власника», але, вочевидь, мова йде про кінцевого бенефіціара ДТЕК Ріната Ахметова.

Генеральна прокурорка України, зокрема, заявила, що у світі теперішніх подій «не може залишатися осторонь».

«У мене склалася і власна думка, яку я не маю права висловити, зважаючи на специфіку займаної посади. Я маю право реагувати на ситуацію в площині кримінальної юстиції з прицілом на процесуальний результат», – сказала вона.

Не уточнюючи імені, вона зазначила, що «нікого не називає заколотником, олігархом чи правопорушником», але, на її думку, має право у «гострий для країни момент» активізувати розслідування низки кримінальних проваджень.

«Для того, щоб переконатися у доцільності прийнятих рішень прокурорами різних рівнів відносно суб’єктів господарювання і окремих осіб з орбіти власника кількох відомих телеканалів, вугільних підприємств, підприємств у сфері енергетики тощо», – повідомила Венедіктова.

Вона додала, що ОГПУ провів попередній аналіз «всього масиву кримінальних проваджень і наразі з’ясувалося, що мова йде про понад 200 справ».

«Ці 200 справ – результат лише поверхневої оцінки, переконана, що їх більше. Ми маємо на увазі майже всі великі підприємства в сфері вугільної промисловості та енергетики із орбіти цієї впливової людини. Орієнтовні суми завданих державі збитків обчислюються мільярдами гривень. З метою персоніфікувати відповідальність, я увійду до груп прокурорів в основних і найбільш резонансних справах», – наголосила генеральна прокурорка.

Як інформував ZAXID.NET, 26 листопада президент Володимир Зеленський під час пресмарафону заявив, що оточення олігарха Ріната Ахметова «втягує його у війну проти держави та президента».

За словами Зеленського, держпереворот нібито готувався на 1-2 грудня 2021 року за участю росіян і оточення олігарха. Президент додав, що у можливість участі власне Ахметова у держперевороті він не вірить.

Рінат Ахметов заперечив інформацію про причетність свого оточення до підготовки держперевороту, назвавши заяви президента «суцільною брехнею».

29 листопада СБУ розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.