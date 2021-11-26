Рінат Ахметов звинуватив Володимира Зеленського у «поширенні брехні» щодо держперевороту

Український бізнесмен Рінат Ахметов назвав «суцільною брехнею» інформацію про те, що його нібито втягують у підготовку державного перевороту в Україні. Про це він заявив, коментуючи слова президента Володимира Зеленського під час пресконференції 26 листопада, передала прес-секретарка олігарха Ганна Терехова, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують», – сказав він.

Також Ахметов запевнив, що захищатиме «вільну Україну, вільну економіку, демократію і свободу слова».

«І зроблю все від себе залежне, щоб авторитаризму та цензури в Україні не було», — додав він.

Як інформував ZAXID.NET, 26 листопада під час своєї прес-конференції, яка тривала понад 5 годин, Зеленський заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, і що в це питання готовий включитися Ахметов.

Пізніше Зеленський опосередковано звинуватив Ахметова у тому, що його компанії шантажують владу погрозами енергетичної кризи чи відключення опалення.

Цікаво, що фракція «Слуга народу» спільно вирішила ігнорувати телеканали олігарха Ріната Ахметова «Україна 24» та «Україна», оскільки вони «перетворилися на відверто пропагандистські «ДТЕК 24» і «Олігарх».

19 листопада на програму «Свобода слова Савіка Шустера», яка виходить на телеканалах «Україна» та «Україна 24», запросили президента України Володимира Зеленського і главу Офісу президента Андрія Єрмака, але вони відмовились. Одна з тем, які планувалось обговорити під час програми, зокрема підготовка та зрив операції українських спецслужб із затримання «вагнерівців».

В Офісі президента пояснили, що відмовили телеканалу, оскільки він «маніпулятивно та провокативно подає інформацію, граючи за правилами олігархів».

Найцікавіше з прес-марафону Володимира Зеленського читайте в нашому матеріалі.