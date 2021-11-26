Колишній кореспондент радіо «Вільна Європа»/Радіо Свобода Крістофер Міллер, який понад 10 років працював у Києві, у своєму Twitter розкрив подробиці «держперевороту», про який заявив сьогодні на зустрічі з журналістами президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком».

«За словами джерел, близьких до українського лідера, які розмовляли зі мною сьогодні вранці, змова державного перевороту, про яку заявив сьогодні президент Володимир Зеленський, планувалась офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з Міністерства внутрішніх справ України, які базуються в Криму», – написав журналіст, який з 2020 року працює кореспондентом видання BuzzFeed News у Нью-Йорку.

NEW: The coup plot alleged by President Volodymyr Zelensky today was being planned by an FSB officer and three defectors of Ukraine's Interior Ministry who are based in Crimea, according to sources close to the Ukrainian leader who spoke with me this morning. https://t.co/lH98mY01un — Christopher Miller (@ChristopherJM) November 26, 2021

Відповідно до джерел Міллера, головним «куратором» є згаданий працівник ФСБ, якого звати Василь Васильович Лаптєв. Імена трьох українців: Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов.

Міллер додав, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між Зеленським та Ахметовим.

Водночас він наголошує, що в записі розмови чотирьох підбурювачів згадується бізнесмен Ринат Ахметов, але його участь не доведена. Як переказує Міллер, організатори перевороти говорили, що їм «треба бути готовими вийти на контакт і почати співпрацювати з Ахметовим», зазначає «Українська правда».

1 грудня ініціатори перевороту сподівалися влаштувати протести на Банковій, що мали б спровокувати подальший безлад у столиці та привести до влади людей, наближених до олігарха.

За словами Міллера, Офіс президента планує передати аудіозаписи розмов до спецслужб США цього тижня.

Джерело Міллера додало, що таким чином в Офісі президента прагнуть досягти «перемир’я» з бізнесменом.

Як інформував ZAXID.NET, 26 листопада під час прес-марафону президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав інформацію про підготовку державного перевороту, до якого намагаються втягнути Ріната Ахметова. Своєю чергою, Ахметов назвав такі твердження брехнею.

«Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують», – наголосив бізнесмен.