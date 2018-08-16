Головна освітянка Львівщини розповіла про готовність «нової української школи» до 1 вересня

У Львові запрошують на прем’єру вистави «Родіна-мать», яку підготували за два тижні

Школи переходять на нові стандарти освіти. Вже з 1 вересня усі заклади почнуть працювати за стандартом «Нової української школи». До 1 класу цього року піде на 2 тисячі більше дітей, ніж минулого року. Перший урок у навчальних закладах цього року освітянам рекомендують провести під гаслом «Я – Українець».

На спеціальне обладнання у школах області цьогоріч виділили 70 млн грн. Кошти, кажуть в обласному департаменті освіти, розподілили пропорційно: 40% – на дидактичні матеріали, ще стільки ж – на меблі та 20% на комп’ютерну техніку.

«В окремих територіях обладнання вже є на місці. І дидактичне обладнання, і комп'ютерне – по окремих територіях. Створюється нове освітнє середовище. Змінюється атмосфера в школах», – зазначила у коментарі директорка департаменту освіти та науки Львівщини Любомира Мандзій.

Також 29 млн грн передбачили на перепідготовку педагогів, зокрема і вчителів іноземних мов. Усі вони отримали відповідні сертифікати.

Нагадаємо, минулого навчального року державний пілотний проект початкової освіти успішно тестували у 9 школах області.