Усі першокласники у вересні 2018 року безкоштовно отримають набори LEGO

Усі першокласники, які підуть до школи 1 вересня 2018 року, безкоштовно отримають набори LEGO. Ці забавки допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні методи навчання в освітній процес. Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписали Міністерство освіти і науки України та The LEGO Foundation, повідомляє прес-служба МОН.

The LEGO Foundation безкоштовно забезпечить наборами учнів усіх перших класів (близько 17 тисяч шкіл з усієї України) протягом 2018-2019 року. Компанія також допоможе педагогам опанувати методики для ефективного використання конструкторів у навчанні.

«Ми цінуємо допомогу The LEGO Foundation, оскільки це матеріали, які допоможуть дітям з кожної української школи опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі матимуть більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Ці набори отримають усі українські школи. Це будуть школи і в великих містах, і в маленьких містечках; і в центральній Україні, і в гірських районах західної України, і на лінії зіткнення на Сході. Це дуже серйозна допомога для нас», – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Перша вантажівка з наборами LEGO для 100 шкіл, що пілотують новий Держстандарт за реформою Нова українська школа, виїхала з Данії до України 20 березня 2018 року. Планується, що до 31 березня вони вже будуть у школах. Перші класи отримають набори «Шість цеглинок» для кожного учня та по набору «LEGO Play Box» на кожний клас.