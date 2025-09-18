Новий прокатний тиждень дасть нам можливість побачити на великому екрані документальний фільм про героїчного українського пілота, нову робота Марго Роббі та вишуканий французький фільм про смачну їжу, а ще картину про пошуки шедеврів в часи постапокаліпсису.

«Грім серед ясного неба»

Документальний фільм «Грім серед ясного неба» (на головному фото) розповідає про Героя України, льотчика штурмової авіації, Ростислава Лазаренка, з позивним «Грім». На його рахунку тисячі знищених окупантів та сотні надважливих військових об’єктів.

Ростислав у перші дні повномасштабної війни відводив нашу авіацію від удару, він буквально злітав у небо під час ракетних атак по аеродрому. Саме на плечі молодого, але досвідченого пілота ляже важлива місія ‒ зібрати льотчиків і вступати у бій з противником. Тепер його команда є одним із найрезультативніших бойових підрозділів штурмовиків.

Ростислав Лазаренко, легендарний пілот штурмовика Су-25, відіграв ключову роль у захисті України під час бойових дій. Його професійний досвід, сміливість та лідерські якості зробили його не лише командиром, але й національним героєм.

«Грім серед ясного неба» розповідає про його життя, бойові завдання, труднощі і трагічні моменти, з якими він зіткнувся у своїй службі.У стрічці, серед іншого, використані відеозаписи польотів, які дозволяють глядачу відчути атмосферу небезпеки та відповідальності під час виконання бойових завдань.

«Велика смілива красива подорож»

На весіллі спільного знайомого Сара (Марґо Роббі) зустрічає Девіда (Колін Фаррел). Їх обʼєднує самотність та туга за минулим. Загадковий збіг обставин дозволяє незнайомцям вирушити у велику, сміливу та красиву подорож. Що ховається за магічними дверима, які відкриті лише для Сари та Девіда? І чи дозволить їхнє повернення в минуле змінити майбутнє на краще? Режисер фільму - американець корейського походження Когонада. Він відомий фільмами «Колумбус» (2017) та «Після Янґа» (2021) та серіалом «Пачінко». Когонада має безліч нагород, зокрема за найкращий фільм фестивалю Sundance, а також номінацію на премію BAFTA. Серед зіркових облич у фільмі можна побачити актора Кевіна Клайна («Рибка на імʼя Ванда», «Вибір Софії») та режисерку, сценаристку та акторку Фібі Воллер-Брідж (серіали «Погань», «Убиваючи Єву»).

«Ресторан»

Фільм знято ще у 2021 році, проте історичне гарне кіно про смачну їжу – це завжди вчасно. Події фільму відбуваються у Франції 1789 року, коли країна стояла на порозі Революції. У центрі фільму ‒ кухар герцога П’єр Мансерон. Його кулінарна фантазія та тяжіння до авторської кухні призводить до звільнення, але саме на руїнах старого життя він створює перший в історії Європи ресторан. І нічого б у нього не вийшло, якби не жінка, що опинилась у безвихідній ситуації. Двоє людей, яким потрібна допомога, об’єднують зусилля та талант, а у підсумку змінюють правила гри та дарують справжній смак свободи. Проте політична напруга епохи ставить під загрозу не лише їхню справу, а й саме життя. Звісно, ця вишукана картина не надто старанно слідує історичним фактам, проте вона дарує трохи оптимізму. Та й просто гарно знята.