48-річний екс-воротар клубу вже підміняв Мірчі Луческу у ролі головного тренера

Після відставки багаторічного тренера футбольного клубу «Динамо» Мірчі Луческу його місце посів колишній гравець київського клубу, воротар Олександр Шовковський. Він виконуватиме обов’язки головного тренера замість румунського фахівця та готуватиме команду до наступних матчів, повідомили у суботу, 4 листопада, у прес-службі «Динамо».

48-річний тренер, який провів майже всю свою кар’єру у київському «Динамо», був багаторічним воротарем. Його попередник, Мірча Луческу, пішов з клубу після поразки «динамівців» у матчі 13 туру УПЛ проти донецького «Шахтаря».

«За результат завжди відповідають головний тренер та його тренерський штаб, ви ж відповідаєте за якість своєї гри. І у вас є певний рівень гри, нижче якого ви не маєте права опускатися, а навпаки прагнути його підвищувати», – звернувся Олександр Шовковський до нових підопічних.

Тренерський штаб після відходу Мірчі Луческу залишиться незмінним. Роботу продовжуватимуть Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.

У прес-службі «Динамо» зазначили, що Шовковський вже виконував обов’язки головного тренера. Минулого сезону тренер підміняв Мірчі Луческу, коли він був змушений зробити операцію на нозі.

Зазначимо, 3 листопада Мірча Луческу не тільки залишив посаду тренера київського клубу, але й оголосив про завершення своєї футбольної кар’єри. Контракт спеціаліста з київським клубом закінчувався влітку 2024 року. Раніше повідомлялося, що президент «Динамо» Ігор Суркіс не звільняв наставника через високу компенсацію за достроковий розрив договору.

Олександр Шовковський займає сьоме місце серед футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України, а також є одним із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів у Лізі чемпіонів УЄФА. Шовковський є першим воротарем на Чемпіонатах світу з футболу, який не пропустив жодного м'яча в серії післяматчевих пенальті, у 1999 році був номінований на престижну нагороду Європи «Золотий м'яч», яку у 2023 році отримав Ліонель Мессі.

З 2018 року футболіст став помічником головного тренера збірної України Андрія Шевченка. У 2021 році був асистентом головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова у підготовці до ЧС-2022 року.