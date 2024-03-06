Наталія Кривда працюватиме на громадських засадах

Міністерство культури та інформаційної політики України розглянуло кандидатури на посаду голови наглядової ради Українського культурного фонду. Наказом т.в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислава Карандєєва, відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», новою головою наглядової ради УКФ (головою УКФ) призначено Наталію Кривду.

57-річна Наталія Кривда має ступінь докторки філософських наук, спеціалізується на темах історії культури, історії міфології, проблемах ідентичності та культурної пам'яті. Обіймає посаду академічної директорки МВА-програми Единбурзької бізнес-школи. Як волонтерка з 2014 працює головним експертом групи «Культура» Реанімаційного пакету реформ. Раніше брала участь у роботі УКФ як експертка та оцінювала проекти в різних програмах та секторах Фонду.

Відповідно до Закону України «Про Український культурний фонд», голова УКФ працює на громадських засадах.

Нагадаємо, на посаду голови наглядової ради також розглядались кандидатури Галини Григоренко, голови Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (до 15 липня 2022 року), програмної директорки освітньої організації «Культурний Проект», заступниці міністра культури та інформаційної політики України (з 15 липня 2022 року) та Ірини Подоляк, ексголови відділу закордонної співпраці ЛМР (2002-2012), екс-начальниці управління культури ЛМР (2012-2014), народної депутатки 8 скликання, колишньої заступниці міністра культури.