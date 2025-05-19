Держаудитслужба виявила порушення в діяльності міського голови Бібрки Романа Гринуса

Під час аудиту у Бібрській громаді на Львівщині фахівці Західного офісу Держаудитслужби виявили, що міський голова Роман Гринус на власний розсуд витратив майже 23 млн грн з місцевого бюджету без відповідних рішень сесії чи виконкому міськради. Також аудитори знайшли фінансові порушення, зокрема, щодо перевиплати зарплат, в комунальних підприємствах.

«Встановлено, що міський голова одноосібно видавав розпорядження про витрачання коштів на суму 22,7 млн грн. Обов’язкові в таких випадках рішення сесії чи виконкому міськради ухвалювалися значно пізніше, часто після фактичного витрачання коштів. Що свідчить про необґрунтоване внесення змін до бюджету громади та про порушення вимог законодавства», – йдеться в повідомденні Держаудитслужби 19 травня.

Також аудитори провели ревізії фінансово-господарської діяльності виконавчого комітету Бібрської міськради та кількох комунальних підприємств.

«Зокрема, у виконкомі виявлені втрати на суму 2,7 млн грн внаслідок зайвих видатків на благоустрій території громади, переплату за ремонтно-будівельні роботи, завищену оплату праці для сезонних працівників тощо», – повідомили в Держаудитслужбі.

Окрім того, у КП «Рідне місто» виявлені втрати на суму 2,5 млн грн. «Майже 2 млн грн з них – безпідставно витрачено на зарплату працівникам нібито за розширену зону обслуговування, хоча вакансій за тією ж професією або посадою на той час на підприємстві не було. Також виявлено безпідставне списання бензину, у тому числі у вихідні дні», – сказано у повідомленні.

Ще на понад пів мільйона гривень втрат, за даними Дежаудитслужби, пішли на виплату заробітної плати у КП «Бібрський комунальник». «Зокрема, в.о. директора підприємства, яка понад рік суміщала цю посаду з посадою директора КП «Бібрський водоканал», попри однаковий графік роботи на двох підприємствах, зайво виплачено 123,7 тис. грн та додатково нараховано ще 157,1 тис. грн зарплати», – зазначили в Держаудитслужбі.

Також фахівці Держаудитслужби під час ревізії встановили факт трансакції, схожої на оборудку.

«Так, чотирьом працівникам комунального підприємства на карткові рахунки було перераховано на 1,3 млн грн зарплати більше, ніж належало. Як пояснила в.о. директора, ці працівники мали зняти кошти і через касу підприємства передати їх іншим працівникам, які не мають карткових рахунків. Однак документального підтвердження такої трансакції ревізори так і не отримали», – зазначається в повідомленні.

Матеріали ревізій в Бібрській громаді аудитори скерували правоохоронцям.

Нагадаємо, 56-річний Роман Гринус вдруге обраний міським головою Бібрки у 2020 році, йшов на вибори як самовисуванець.