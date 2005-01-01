Голову Старосамбірської РДА затримали на хабарі у $1500

57-річний Орест Бонк став головою Старосамбірської РДА наприкінці січня 2017 року

Голову Старосамбірської райдержадміністрації Ореста Бонка затримали на хабарі у 1500 доларів. Про затримання голови РДА ввечері понеділка, 18 червня, повідомила прес-служба Львівської ОДА.

«Слідчими Нацполіції Львівщини спільно з оперативними співробітниками управління захисту економіки в Львівській області задокументовано факт вимагання та одержання головою Старосамбірської РДА Львівської області неправомірної вигоди у розмірі 1500 доларів США. Посадовця затримано у порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні ЛОДА.

Там також уточнили, що зараз проводяться першочергові слідчі дії та обшук за місцем роботи. Після їх завершення Оресту Бонку оберуть запобіжний захід. Однак наразі невідомі інші деталі затримання, зокрема й те, у кого й за що вимагав хабар голова РДА.

«Львівська обласна державна адміністрація звернеться щодо відсторонення чиновника, а при підтвердженні факту – звільнення із займаної посади», – повідомляє прес-служба ЛОДА.

Зазначимо, 57-річний Орест Бонк став головою Старосамбірської РДА наприкінці січня 2017 року. До того він був головою Старосамбірської райради (з лютого 2013 року по листопад 2015 року), а ще раніше очолював відділ освіти Старосамбірської РДА. Орест Бонк також є помічником народного депутата від БПП Андрія Лопушанського на громадських засадах.

P.S. 19 червня стало відомо, що Орест Бонк вимагав хабар за працевлаштування у юридичний відділ РДА.