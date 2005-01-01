Голова Старосамбірської РДА вимагав $1,5 тис. хабара за працевлаштування

Голова Старосамбірської РДА Орест Бонк вимагав 1,5 тис. доларів хабара за працевлаштування у юридичний відділ райдержадміністрації. Про це ZAXID.NET розповіли у прес-службі військової прокуратури Західного регіону.
Ореста Бонка правоохоронці затримали вчора, 18 червня, у службовому кабінеті під час отримання усієї суми хабара. За хабар чиновник обіцяв посприяти у працевлаштуванні на посаду юриста Старосамбірської РДА.
Як повідомив сайт Leopolis.news, після затримання Орест Бонк потрапив у місцеву лікарню. За неофіційною інформацією, у нього трапився інсульт. Наразі тривають слідчі дії, невдовзі Оресту Бонку оголосять про підозру та суд обере йому міру запобіжного заходу.
Зазначимо, 57-річний Орест Бонк був призначений головою Старосамбірської РДА наприкінці січня 2017 року. До того він був головою Старосамбірської райради (з лютого 2013 року до листопада 2015 року), а ще раніше очолював відділ освіти Старосамбірської РДА. Орест Бонк також є помічником народного депутата від БПП Андрія Лопушанського на громадських засадах.
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