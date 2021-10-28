Корпорація Google запустила новий інструмент, який дозволяє користувачам до 18 років видаляти свої небажані фотографії з результатів пошуку. Скористатися функцією також зможуть батьки чи опікуни неповнолітніх.

Щоб видалити небажаний контент із результатів пошуку, потрібно заповнити спеціальну форму, вказавши ім’я та вік дитини а також посилання на зображення з нею та інші деталі. Після розгляду заявки фахівці компанії можуть вимагати додаткову інформацію для перевірки. Якщо заявку схвалять, користувач отримає відповідне повідомлення.

Водночас у Google наголосили, що видалення зображень з результатів пошуку не означає їх зникнення з інтернету. Для цього доведеться безпосередньо зв'язатися з веб-сайтами, на яких розміщені ці фотографії.

У своєму блозі компанія зазначила, що діти та підлітки часто стикаються із ситуацією, коли їхні фотографії несподівано з'являються в мережі. Нововведення допоможе молодим людям краще контролювати свій цифровий слід, вважають у Google.

Як нагадує Bird In Flight, минулого року вийшло розширення для браузера Google Chrome, яке блокує дитячі знімки у стрічці фейсбуку та замінює їх зображеннями, які відповідають зацікавленостям користувача.