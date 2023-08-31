У готелі Raymond, що у Трускавці на Львівщині, провели читання української поезії, також будівлю готелю вбрали у вишиванку. Усе це влаштували з нагоди Дня Незалежності.

У готелі Raymond зазначають, що дбають не лише про оздоровлення своїх клієнтів, а й про їхнє культурне збагачення. Українську поезію для гостей декламувала прикарпатська актриса Оксана Стринадюк. Вона також відома у соцмережах як Гуцулка Ксеня.

Відпочивати у готелі полюбляють й українські актори театру і кіно. Завітали до Raymond Олексій Вертинський разом зі своєю донькою Ксенією Вертинською.

Атракції влаштували з нагоди Дня Незалежності

Також з нагоди Дня Незалежності готель Raymond вбрали в 14-метрову вишиванку і ошатно пригощали гостей та жителів Трускавця крафтовим борщем й смаколиками від кондитерів. Звучали й унікально-підібрані українські ретро-пісні. А ще гості переглядали фільм-легенду «Пропала грамота» під зорями на терасі готелю.

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