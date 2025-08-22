LEV Development постійно інвестує у зміцнення обороноздатності країни

Зараз як ніколи важливо, щоб кожен українець докладав максимум зусиль до того, щоб наблизити нашу перемогу. Бізнес у цей час має бути особливо соціально відповідальним та залученим, і це не питання іміджу, а людяності та совісті, в першу чергу.

Якщо компанія має ресурси для допомоги – вона повинна їх використовувати. У цьому переконані в LEV Development. Девелопер регулярно закуповує необхідне для армії, запроваджує спецпропозиції на купівлю житла для військових і ВПО, а також системну програму військової підготовки.

Підтримка ЗСУ – у пріоритеті

Допомога Збройним Силам України – не одноразовий жест, а сталий напрям роботи компанії. LEV Development постійно інвестує у зміцнення обороноздатності країни, зокрема, закуповує і передає військовим на фронті дрони, різну техніку та амуніцію. Серед іншого, у липні чергову партію дронів передали Третій штурмовій бригаді.

LEV Development систематично допомагає ЗСУ / Фото LEV Development

Не словом, а ділом

Компанія LEV Development впроваджує системну програму військової підготовки для всієї своєї команди. Програма побудована за зразком швейцарської та ізраїльської моделей оборонної готовності, що формують не лише навички, а й громадянську відповідальність.

У межах цієї ініціативи працівники проходять тренування з основ базової загальновійськової підготовки. Навчання проводять інструктори з бойових спецпідрозділів, які мають реальний практичний досвід у бою, – Азов, Третя штурмова бригада та інші.

«Головне, що намагається зараз знищити ворог, – це бойовий дух українців. Але якщо країна підготовлена, розвивається, продовжує створювати нові проєкти, це демонструє здатність народу і держави до боротьби та життя. Тому зараз такі навчання є важливими, щоб бути завжди готовим дати відсіч», – говорить співзасновник LEV Development Олександр Островський, який сам долучився до лав ЗСУ навесні 2024 року.

Спецпропозиція для військових, ветеранів, мешканців ТОТ і тих, хто втратив житло через бойові дії

До кінця 2025 року LEV Development підготував спеціальну пропозицію на придбання житла для низки категорій:

чинних військових ЗСУ;

ветеранів війни (з 2014 року);

членів їхніх сімей першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, в тому числі усиновлені);

громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях, в тому числі територіях, що перебувають в оточенні (блокуванні) та на яких тривають активні бойові дії;

громадян України, що втратили житло в результаті бойових дій та руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням Росії.

Девелопер регулярно закуповує необхідне для армії / Фото LEV Development

Для військових, ветеранів та їхніх сімей, мешканців тимчасово окупованих територій передбачена знижка 10% від загальної вартості квартири при всіх способах оплати. Для тих, хто втратив житло, – 13%. Крім того, для всіх згаданих категорій доступне безвідсоткове розтермінування на період будівництва.

Знижка надається безпосередньо у відділах продажу LEV Development за умови пред'явлення одного з підтверджувальних документів:

військовий квиток, посвідчення офіцера або довідка з військкомату;

витяг з особової справи з військкомату або витяг з наказу командира військової частини, в яких буде вказано про мобілізацію;

довідка з військової частини для отримання соціальних пільг;

інші документи, які підтверджують військову службу;

документ, що підтверджує місце реєстрації на тимчасово окупованій території;

довідка про втрату нерухомого майна.

Знижка діє на усю суму внесених коштів та не сумується з іншими знижками, що діють на період акції.

«Завдяки ЗСУ ми змогли швидко відновити будівництво і сьогодні маємо змогу працювати та творити нову Україну. Цією спецпропозицією ми в першу чергу хочемо висловити щиру подяку тим, хто тримає тил, і їхнім сім'ям. Саме їхня стійкість і підтримка дають нам можливість продовжувати створювати нові простори для життя та розвитку нашої країни», – розповів Василь Левицький, співзасновник LEV Development.

Житлові комплекси розташовані в різних районах Львова, тому можна обрати локацію, яка вам подобається найбільше. Зараз триває будівництво кількох комплексів LEV Development, зокрема Soul Park, Hygge Lux, Perfect Life та інших.

Дізнатися більше про них, а також про планування та умови придбання можна на сайті девелопера, за телефоном (067) 0000 242 та у відділах продажу LEV Development за адресами:

м. Львів:

вул. Малоголосківська, 30;

вул. Пилипа Орлика, 30.

м. Винники: