ГПУ перевірить посадовця Нацполіції, який не вписав у декларацію $100 тис

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 11:403700

До теми

ГПУ перевірить посадовця Нацполіції, який не вписав у декларацію $100 тис
фото відкрите джерело
Фото ілюстративне

У середу, 22 серпня, НАЗК направило до Генпрокуратури підозру у кримінальному правопорушенні щодо заступника керівника карного розшуку ГУНП у Києві Михайла Швалюка.

За повідомленням НАЗК, посадовець не вказав у своїй декларації ряд фінансових надходжень, зокрема 104,5 тис. дол. Також під час розслідування правоохоронці виявили нараховані банком відсотки в сумі 12,8 тис. грн та дохід від продажу автомобіля в сумі 35 тис. грн. В НАЗК заявили, що вони не володіють жодними доказами законності набуття цих коштів Швалюком.

Підсумовуючи, в НАЗК зазначили, що за результатами перевірки декларації посадовця за 2016 рік були виявлені ознаки правопорушень, передбачених статтями 336-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

На Харківщині чиновниця місцевої сільської ради задекларувала автомобіль Porsche Panamera ZAXID.NET
Неповнолітня донька голови Запорізької ОДА одержала майже ₴4 млн від продажу майна ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук