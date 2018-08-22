ГПУ перевірить посадовця Нацполіції, який не вписав у декларацію $100 тис

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У середу, 22 серпня, НАЗК направило до Генпрокуратури підозру у кримінальному правопорушенні щодо заступника керівника карного розшуку ГУНП у Києві Михайла Швалюка.

За повідомленням НАЗК, посадовець не вказав у своїй декларації ряд фінансових надходжень, зокрема 104,5 тис. дол. Також під час розслідування правоохоронці виявили нараховані банком відсотки в сумі 12,8 тис. грн та дохід від продажу автомобіля в сумі 35 тис. грн. В НАЗК заявили, що вони не володіють жодними доказами законності набуття цих коштів Швалюком.

Підсумовуючи, в НАЗК зазначили, що за результатами перевірки декларації посадовця за 2016 рік були виявлені ознаки правопорушень, передбачених статтями 336-1 (декларування недостовірної інформації) та 368-2 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу.