Службовці оператора азартних ігор ухилялися від сплати податків протягом 2021-2023 років

Один із відомих організаторів азартних ігор сплатив понад мільярд гривень податків до бюджету. Раніше детективи Бюро економічної безпеки виявило, що компанія протягом кількох років ухилялась від сплати податків. Про це у вівторок, 6 серпня, повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідчі встановили, що у період 2021-2023 років службовці оператора азартних ігор ухилялися від сплати податків. Під час досудового розслідування кримінального провадження детективи БЕБ оголосили підозру керівнику підприємства. Після проведення слідчих дій компанія вирішила відшкодувати завдані державі збитки та перерахувала до бюджету 1 млрд 66 млн гривень.

Зазначається, що після сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), а також відшкодування шкоди, завданої державі їх несвоєчасною сплатою, Офіс генпрокурора направив до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності (ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, 20 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ щодо обмеження азартних ігор в інтернеті. За рішенням РНБО введено обмеження щодо використання онлайн-казино для військових під час воєнного стану, а СБУ доручили провести перевірки в організаторів азартних ігор. Указу передувала петиція, автором якої був військовий та активіст Павло Петриченко. Він просив заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час дії воєнного стану. За словами Павла Петриченка, військові є особливо психологічно вразливими, а азартні ігри стають для них єдиним способом впоратися зі стресом і, як наслідок, викликають залежність.

27 квітня у пресслужбі Офісу Генпрокурора повідомили, що Україна заблокувала понад 2500 вебсайтів, які розміщували ресурси для проведення азартних ігор онлайн.