У цій ягоді корисними є не лише зернята, а й сама шкірка

Похолодало лише недавно, а вже багато людей хворіють на застуду, грип чи ГРВІ. І багатьом дошкуляє кашель. Полегшити його в домашніх умовах допоможе чай із шкірки граната, сушених чи свіжих. Він розпушить слиз, полегшить його виведення і у такий спосіб полегшить кашель. Окрім цього, антиоксиданти, що містяться в шкірці гранат, зміцнюють імунну систему, що може допомогти швидше одужати від респіраторних інфекцій, повідомила Нealthshots дієтологиня Сусміта Н.

Чим корисні шкірки граната?

У дослідженні, опублікованому в журналі Food Chemistry Advances, шкірка містить біологічно активні сполуки, такі як дубильні речовини, флавоноїди та поліфеноли, які мають протизапальні, противірусні та антибактеріальні властивості. Ці властивості допомагають заспокоїти горло, зменшити запалення та боротися з інфекціями, які можуть викликати кашель. «Крім того, антиоксиданти в шкірці допомагають зміцнити імунну систему, що може допомогти швидше одужати від респіраторних інфекцій. Вживання цього чаю також може допомогти розпушити слиз, полегшуючи його виведення, і у такий спосіб полегшуючи кашель», – каже дієтологиня Сусміта Н.

Інші переваги чаю з гранатових шкірок

Чай із гранатових шкірок не лише полегшує кашель, а має низку інших переваг для здоров’я.

1. Багатий антиоксидантами. Як показало дослідження, гранатові шкірки багаті антиоксидантами, які необхідні для боротьби з вільними радикалами та захисту клітин від шкідливого впливу навколишнього середовища. Це може сприяти загальному здоров’ю та самопочуттю.

2. Допомагає в травленні. Дубильні речовини, що містяться в гранатових шкірках, допомагають заспокоїти травний тракт і зменшити запалення.Це робить цей чай потенційним домашнім засобом від діареї та травного дискомфорту.

3. Корисний для здоров'я серця. Шкірка граната містить поліфеноли, які пов’язують із зниженням рівня холестерину, кров’яного тиску та покращенням серцево-судинної системи. Тож включивши чай з гранатових шкірок у раціон, можна підтримати здоров’я серця.

4. Має антимікробні властивості. Антимікробні властивості гранатової шкірки можуть допомогти зберегти ротову порожнину здоровою. Зменшуючи ріст бактерій, цей чай сприяє кращій гігієні ротової порожнини та запобігає захворюванням ясен.

5. Добре впливає на шкіру. Завдяки високому вмісту антиоксидантів чай із шкірки граната приносить користь і шкірі: сприяє здоровому сяйву, зменшує прищі та навіть бореться з ознаками старіння.

Як приготувати чай зі шкірок граната?

Готувати його легко і просто. Ось простий спосіб приготування чаю.

Інгредієнти:

сушені шкірки граната – 1-2 ст.л (або свіжі шкірки одного граната)

вода – 2 склянки

мед або лимон (за бажанням, для аромату)

Спосіб приготування:

Свіжі гранатові шкірки ретельно промийте і наріжте невеликими шматочками. Висушені шкірки можна злегка подрібнити, щоб вони швидше настоялися. Воду доведіть до кипіння, додайте у неї свіжі чи сушені шкірки граната, зменшіть вогонь до мінімуму і дайте шкіркам поваритися 5-10 хвилин. Тоді процідіть чай через ситечко, почекайте поки він трішки охолоне до температури, коли його вже можна пити, додайте за бажанням мед або лимон і насолоджуйтеся.

Кому від чаю з гранатових шкірок краще відмовитися?

Незважаючи на те, що чай має низку переваг для здоров’я, деяких людям варто від нього відмовитися, а саме:

У людей, які мають алергію на гранати, він може викликати алергічні реакції. Вагітним і жінкам, які годують дитину грудьми, його краще не пити або проконсультуватися з лікарем. Шшкірка граната може взаємодіяти з ліками для розрідження крові або від артеріального тиску, тому тим, хто приймає ці ліки, сспершу слід порадитися з лікарем. Оскільки шкірка граната може допомогти знизити артеріальний тиск, його не варто споживати людям із низьким артеріальним тиском Уживання занадто великої кількості чаю може викликати дискомфорт у травній системі, наприклад нудоту або спазми в шлунку, особливо у людей із проблемами шлунка. Все добре, що в міру. Це стосується і чаю зі шкірки ганата. Його слід пити у помірних кількостях.