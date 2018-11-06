Гранд-майстер кунг-фу із Гонконгу провів у Львові майстер-класи

Гранд-майстер Хун Гар кунг-фу Бенні Вонг втретє провів у Львові майстер-класи. Він прибув до нашого міста на запрошення свого послідовника Богдана Жили. Із 2012-го львів’янин навчався у закордонного майстра, навіть проходив атестацію у Гонконгу.

Учасники відпрацьовували елементи Хун Гар кунг-фу ‒ відгалуження із давньою історією. Заснували його китайські повстанці проти манчжурської династії Цін. Хун Гар має прикладний аспект, адже робить акцент не лише на спорт, а й самозахист. Окрім того, кажуть, добряче зміцнює здоров’я і дарує довголіття.

Майстер школи «Бойовий зал королівського лева» Богдан Жила каже: «Мій сігун, тобто вчитель мого вчителя, прожив 103 роки. Моєму вчителю Бенні Вонгу зараз 56 років, але він виглядає молодшим. Тож кунг-фу дає і зовнішні навантаження для організму, і внутрішні. Виконує роботу з нашим мозком, з нашим інтелектом».

Хун Гар відомий своїми міцними і стабільними позиціями. Тож на практичному семінарі львів’яни старанно відточують методи тренування рук та ніг. Зокрема, форму «долоня війни».

Окрім того, кунг-фу вчить зберігати світлий розум і душевний спокій, не зловживати силою та не використовувати своє мистецтво без потреби. Бенні Вонг підкреслює: «У Хун Гар кун-фу розвиток внутрішньої сили та інтелекту сприяє контролю і захисту вашого тіла».

Перевіряли і доповнювали свої вміння львів’яни упродовж трьох днів. Учасник семінару Володимир Косінський зізнається: «Коли тренуєшся сам, то себе трохи жалієш. А коли вже приїжджає майстер такого рівня, то тобі соромно перед ним здатися поганим. І ти тренуєшся, тренуєшся, тренуєшся. І десь за 3 дні відчуваєш, наскільки зростає сила».

А Бенні Вонг має намір провести у Львові ще не один майстер-клас.