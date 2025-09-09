Рішення про надання гранту надійде у «Дію»

Студенти другого курсу, які при вступі у 2024 році отримали гранти на навчання, за певних умов можуть отримати гранти і цього року. Сертифікат на державний грант надійде в «Дію» 1-30 вересня.

Умови надання гранту студенту-платнику:

грант надають студентам, які вчасно склали сесії та оплатили навчання;

грантова підтримка можлива в тих закладах, які уклали договір з Міністерством освіти і науки;

суму гранту на новий навчальний рік проіндексують пропорційно підвищенню вартості навчання, але не більш як на 12%.

Де і як отримати грант

Грантова підтримка автоматизована, тому студенту потрібно дочекатися, щоб сертифікат зʼявився у застосунку «Дія». Підтвердити сертифікат необхідно 1-30 вересня. МОН перерахує кошти закладу освіти протягом І семестру.

Повернення коштів

Студентам, які оплатили навчання, заклад має повернути переплату після отримання коштів від держави. Торік МОН перерахувало кошти за І семестр до 1 грудня, за ІІ – до 15 квітня. Цього року можна орієнтуватися на приблизні терміни.

Студенти першого курсу мають підтвердити сертифікат на грант з 15 вересня до 25 жовтня.