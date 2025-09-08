Абітурієнтів зарахують до 20 жовтня в українські університети

У Польщі частина абітурієнтів з України не змогла вступити до місцевих університетів через відмову польських закладів вищої освіти. Причиною стала зміна правил прийому іноземців у Польщі саме під час вступної кампанії. Через це багато українців спочатку отримали підтвердження зарахування, а згодом – відмови від польських вишів. Натомість їм дали можливість вступити на навчання в Україні, повідомляє НУШ.

Українські університети відкрили додатковий набір. Туди податися можуть випускники польських шкіл або коледжів, які склали випускні іспити – матуру (egzamin maturalny). Українські заклади визнаватимуть їх як підставу для зарахування.

«Ми відкрили додатковий вступ для старшокласників, які закінчили навчальний рік у Польщі та склали іспит матуру. Українські ЗВО тепер зможуть приймати ці результати. Таким чином ми пропонуємо нашим випускникам альтернативу – без втрати часу та можливостей», – пояснив міністр освіти Оксен Лісовий.

Подати документи можна онлайн або особисто. Зарахування відбудеться не пізніше 20 жовтня. Цей додатковий прийом проводиться на контрактній основі, однак студенти можуть отримати освітні гранти.

Вимоги до результатів матури такі: у рік вступу потрібно скласти щонайменше чотири предмети, серед яких обов’язково польська мова та математика, а також два інші на вибір. Отримані бали переводитимуть у шкалу від 100 до 200 згідно з таблицею, затвердженою МОН.

Також МОН до 1 жовтня продовжило вступ до профтехів.