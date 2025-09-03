Школам бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах – біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях

Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, яких вчителів зараз бракує в українських школах. За словами посадовиці, наразі нестачу частини вчителів компенсують ті, хто йде викладати заради відстрочки, але після війни кадрова криза посилиться. Про це вона розповіла в інтерв’ю hromadske.

«За абсолютними числами, вчителів у системі більше, ніж потрібно, але проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів. Особливо бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах – біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує», – сказала Надія Кузьмичова.

Нестача фахових вчителів не прив’язана до конкретних регіонів, а є загальною для шкільної системи освіти. Посадовиця пояснює, що молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у ЗВО.

Наразі проблему вдається вирішити завдяки переміщенням вчителів із тимчасово окупованих територій, а також тим, хто йде викладати через можливість отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

«Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти. Бо вони заходили не через привабливість самої професії вчителя, а через те, що вчительство має от цей додатковий інструмент – бронювання. Частина з них, ми віримо, за цей час мотивується роботою з дітьми й залишиться. Але, за моїми оцінками, це не буде більш як 20-25% тих, хто зайшов. Це означатиме відкат до стартових позицій», – вважає заступниця міністра.

Щоб зберегти фахівців у професії, на думку посадовиці, варто популяризувати педагогічні професії через короткі курси для практиків, щоб швидко увійти в професію.