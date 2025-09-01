Дві вчительки зі Львова увійшли до десятки найкращих педагогів України
Юлія Ометюх та Людмила Сакович стали фіналістками Global Teacher Prize Ukraine
У понеділок, 1 вересня, журі оголосило десятьох фіналістів, які претендують на національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Серед фіналістів дві вчительки зі Львова: Юлія Ометюх та Людмила Сакович.
Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, яку у 2017 році застнувала громадська спілка «Освіторія».
«Освіта сьогодні – це не лише про розум. Продовжуючи навчати дітей, українські Вчителі також борються за майбутнє країни. Адже діти за шкільними партами сьогодні - це лише 15% нашого населення, але 100% нашого майбутнього. І премією ми прагнемо подякувати вчителям та відзначити їхню стійкість, силу та інноваційність», – сказала Зоя Литвин, очільниця «Освіторії».
10 найкращих вчителів України 2025:
- Руслан Шаламов – вчитель біології та екології з Харкова;
- Олександр Тарасюк – вчитель історії з Волині;
- Юлія Ометюх – вчителька мистецтва у ліцеї імені Івана Пулюя у Львові;
- Юрій Пахомов – вчитель хімії з Івано-Франківська;
- Людмила Сакович – вчителька української мови та літератури, а також зарубіжної літератури та польської мови в ліцеї «Оріяна» у Львові;
- Катерина Роботницька – вчителька української мови з Києва;
- Євгеній Атамасенко – вчитель хімії, курсу STEM з Київської області;
- Наталія Власова – вчителька історії, громадянської освіти з Дніпра;
- Костянтин Кравчук – вчитель образотворчого мистецтва, інформатики з Хмельницького;
- Андрій Стецюк – вчитель історії з Черкас.
Традиційно, десятку фіналістів оголосили 1 вересня в ефірі телемарафону «Єдині Новини». Їхні портрети також з'явились в центрі столиці на фасадах одного з найбільших торгівельних центрі країни – Gulliver, щоб кожен міг побачити обличчя тих, чия праця важлива. А також – віддати свій голос за фіналіста/-ку, чия історія найбільше відгукнеться у спеціальній категорії «Вибір українців» на платформі Дія.Освіта. Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож.
У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їхню майстерність протягом двох днів. 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, країна дізнається ім’я головного переможця в ефірітелемарафону «Єдині новини». Найкращий вчитель 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.
Організатори премії та партнери вручать під час урочистої церемонії також низку спеціальних нагород:
- «Вчитель математики» від SoftServe отримає 500 тисяч гривень на освітню мрію;
- «Вчитель інформатики» від Sense Bank зможе реалізувати омріяний проєкт;
- «Вчитель інноватор» від швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та державною екосистемою Мрія, отримає 250 тисяч гривень на освітню мрію;
- Переможець спецномінації «Дошкілля» за підтримки МОН та ЮНІСЕФ отримає 500 тисяч гривень на освітню мрію;
- два STEM-вчителі та молодий педагог до 30 років отримають гранти по 5000 доларів у межах програми Talents for Ukraine від KSE Foundation;
- Переможець спецномінації «Інклюзивність» від Uklon отримає 250 тисяч гривень на освітню мрію.
- У власній спеціальній номінації «Вибір серцем» ведуча «ТСН 1+1», інтервʼюерка Наталія Мосейчук відзначить учителя, який, за її словами, дивиться не лише у плани та зошити, а дивиться у майбутнє.