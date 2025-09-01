Юлія Ометюх (ліворуч) та Людмила Сакович

У понеділок, 1 вересня, журі оголосило десятьох фіналістів, які претендують на національну премію Global Teacher Prize Ukraine. Серед фіналістів дві вчительки зі Львова: Юлія Ометюх та Людмила Сакович.

Global Teacher Prize Ukraine — це щорічна національна премія, яку у 2017 році застнувала громадська спілка «Освіторія».

«Освіта сьогодні – це не лише про розум. Продовжуючи навчати дітей, українські Вчителі також борються за майбутнє країни. Адже діти за шкільними партами сьогодні - це лише 15% нашого населення, але 100% нашого майбутнього. І премією ми прагнемо подякувати вчителям та відзначити їхню стійкість, силу та інноваційність», – сказала Зоя Литвин, очільниця «Освіторії».

10 найкращих вчителів України 2025:

Руслан Шаламов – вчитель біології та екології з Харкова;

Олександр Тарасюк – вчитель історії з Волині;

Юлія Ометюх – вчителька мистецтва у ліцеї імені Івана Пулюя у Львові;

Юрій Пахомов – вчитель хімії з Івано-Франківська;

Людмила Сакович – вчителька української мови та літератури, а також зарубіжної літератури та польської мови в ліцеї «Оріяна» у Львові;

Катерина Роботницька – вчителька української мови з Києва;

Євгеній Атамасенко – вчитель хімії, курсу STEM з Київської області;

Наталія Власова – вчителька історії, громадянської освіти з Дніпра;

Костянтин Кравчук – вчитель образотворчого мистецтва, інформатики з Хмельницького;

Андрій Стецюк – вчитель історії з Черкас.

Традиційно, десятку фіналістів оголосили 1 вересня в ефірі телемарафону «Єдині Новини». Їхні портрети також з'явились в центрі столиці на фасадах одного з найбільших торгівельних центрі країни – Gulliver, щоб кожен міг побачити обличчя тих, чия праця важлива. А також – віддати свій голос за фіналіста/-ку, чия історія найбільше відгукнеться у спеціальній категорії «Вибір українців» на платформі Дія.Освіта. Народне опитування триватиме до 1 жовтня, а переможець отримає освітню подорож.

У вересні всі фіналісти вирушать до асесмент-центру, де експертне журі оцінюватиме їхню майстерність протягом двох днів. 4 жовтня, у Всесвітній день учителя, країна дізнається ім’я головного переможця в ефірітелемарафону «Єдині новини». Найкращий вчитель 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Організатори премії та партнери вручать під час урочистої церемонії також низку спеціальних нагород: