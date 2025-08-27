Голова ЛОВА привітав випускників з високими результатами НМТ та переможців олімпіад

Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що Львівська область є лідером за кількістю випускників шкіл, які під час НМТ-2025 здобули 200 балів з одного предмета. Високими результатами можуть похвалитись майже 400 випускників.

«Львівщина – перша в Україні за кількістю випускників шкіл, які під час НМТ здобули максимальні 200 балів з одного предмета. Таких ерудитів у нас 354! А ще маємо 39 молодих людей, які набрали максимальні бали з двох і 5, які набрали всі можливі бали з трьох предметів», – написав Максим Козицький та подякував учням і вчителям за наполегливу працю.

Голова ЛОВА також привітав переможців та призерів міжнародних олімпіад із фізики, хімії, астрономії та економіки, зазначивши, що ті, хто досяг найвищих результатів, отримають відзнаки та премії з обласного бюджету.

Значний внесок зробили, зокрема, випускники львівських шкіл. Міська рада повідомляла, що за результатом основної сесії двоє львів’ян отримали максимальні 600 балів з НМТ-2025, ще 24 випускники склали тест на 400 балів, також 188 львів’ян отримали по 200 балів із одного предмета.

Нагадаємо, що у Львові школярі, які склали НМТ на 400 та 600 балів, традиційно отримують грошові винагороди від міста.