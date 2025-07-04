Двоє львівських випускників отримали максимальні 600 балів із трьох предметів НМТ, ще 24 випускники склали тест на 400 балів (максимум із двох предметів). Про це повідомив директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

За словами чиновника, по 600 балів з НМТ отримав Данило Ришко із Львівського фізико-математичного ліцею та Святослав Лильо із СЗШ №9. Ще 24 випускники склали тест на 400 балів (максимум із двох предметів), а 188 львів’ян отримали по 200 балів із одного предмета.

Андрій Закалюк повідомив, що найкращі результати діти продемонстрували з математики (98 максимальних результатів), англійської (60) та української мов (54). Наразі відомі результати основної сесії НМТ-2025, але кількість 200-бальників може збільшитись після завершення додаткової сесії.

Нагадаємо, що у Львові школярі, які склали НМТ на 400 та 600 балів, традиційно отримають грошові винагороди від міста. До прикладу, торік 54 випускники отримати від 10 до 30 тис. грн. Якщо школяр склав НМТ на 400 балів, то йому дарували 10 тис. грн, якщо здобув 600 балів – 20 тис. грн, а за 800 балів отримував 30 тис. грн винагороди.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.