Гравець «Карпат» перейшов у донецький «Шахтар»

СпортІгор Саджениця, 16 червня11530

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Гравець «Карпат» перейшов у донецький «Шахтар»
Олексій Шевченко

Воротар львівських «Карпат» Олексій Шевченко перебрався до донецького «Шахтаря». Офіційно про цей трансфер ні львівський, ні донецький клуб не повідомляють.

У суботу, 16 червня, донеччани підписали контракт із бразильським півзахисником Фернандо Педро. У новині про підписання контракту була фотогалерея. Однак останньою фотографією там була фотографія воротаря львів'ян Олексія Шевченка із атрибутикою «Шахтаря» у офісі клубу. Така ж фотографія, як і у бразильця після підписання контракту. Однак згодом цю фотографію із Олексієм Шевченком із сайту прибрали.

У коментарі ZAXID.NET у ФК «Карпати» не зуміли підтвердити чи спростувати інформацію про перехід гравця. При цьому у п'ятницю, 15 червня, на сайті клубу було опубліковано коротке інтерв'ю з Олексієм Шевченком.

Варто зазначити, що Олексій Шевченко перебрався до «Карпат» лише взимку 2018 року із луганської «Зорі». Після цього він зіграв 10 матчів в основі

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