Футболісти «Карпат» підтримали Олега Сенцова. Фото дня

Футболісти львівських «Карпат» опублікували фото у підтримку українця Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській в'язниці. Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політичних бранців Кремля, яких почали незаконно затримувати та викрадати після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Загалом майже 70 українців вважаються політичними в'язнями у Росії.

Загалом кожен з футболістів тримав одну з літер з напису #FREESENTSOV. Участь у цьому взяли як українські гравці, так і легіонери команди.

фото ФК «Карпати»