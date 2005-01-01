Футболісти «Карпат» підтримали Олега Сенцова. Фото дня

СпортІгор Саджениця, 16 червня4660

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Футболісти львівських «Карпат» опублікували фото у підтримку українця Олега Сенцова, якого незаконно утримують у російській в'язниці. Олег Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політичних бранців Кремля, яких почали незаконно затримувати та викрадати після анексії Криму та початку війни на Донбасі. Загалом майже 70 українців вважаються політичними в'язнями у Росії.

Загалом кожен з футболістів тримав одну з літер з напису #FREESENTSOV. Участь у цьому взяли як українські гравці, так і легіонери команди.

фото ФК «Карпати»

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