ЗРК С-300 у Греції

Міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив, що Афіни можуть передати Україні грецькі зенітно-ракетні комплекси С-300 в разі, якщо Сполучені Штати розмістять замість них на Криті свої ЗРК Patriot, пише в п’ятницю, 16 грудня, Pronews.gr.

«Якщо США встановлять на острові (Крит) систему Patriot і після того, як вона буде інтегрована – з’єднана з національною системою протиповітряної оборони, то С-300 можна буде зняти. Така ж процедура застосовується до будь-якої іншої системи протиповітряної оборони російського виробництва, яку вони, можливо, захочуть направити в Україну», – сказав Панайотопулос на зустрічі в Міністрстві оборони Греції.

Видання зазначає, що зі слів Панайотопулоса випливає: в разі надання американських засобів ППО Греція також може відправити в Україну інші засоби ППО російського виробництва – «Тор-М1» і «Оса-АКМ».

Зазначимо, що передача європейськими країнами Україні зброї радянського/російського виробництва в обмін на сучасну від інших членів НАТО не є новим прийомом. Так, Україна за такою схемою отримала від Греції велику партію БМП-1, а Греція в замін отримала від Німеччини сучасні бойові машини піхоти Marder.